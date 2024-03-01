واشنطن: الأصول الروسية ليست بديلا عن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الجمعة إن أي خطة لمصادرة الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا لا يمكن أن ينظر إليها على أنها بديل عن المساعدات التي تشتد الحاجة إليها للبلاد.

وأضافت يلين، خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج الأمريكية: "لا أرى بديلاً حقيقياً للكونجرس أن يقدم لأوكرانيا المساعدة التي تحتاجها هذا العام"، ولا أعتقد أن أي شخص يستطيع سد هذه الفجوة.

وأوضحت وزيرة الخزانة الأمريكية أنه على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي قد وافق بالفعل على تمويل كبير للغاية لأوكرانيا، وساهمت اليابان أيضًا، إلا أن المبلغ الإجمالي المطروح على الطاولة يبدو غير كاف.

وأشارت إلى أن هذه الأموال يمكن أن تساعد أوكرانيا على المدى القصير بينما تنتظر البلاد المزيد من المساعدة الشاملة.

وفي الوقت الحالي، ظل أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات الأمريكية الطارئة المقترحة لأوكرانيا عالقة في الكونجرس لعدة أشهر وبعد أن وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون، لم يقم مجلس النواب بالتصويت بعد.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يريد من مجموعة السبع أن تحرز تقدما بشأن استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة قبل اجتماع القادة في يونيو.

وأعربت فرنسا وألمانيا، إلى جانب البنك المركزي الأوروبي، عن مخاوفهما بشأن الانتقام الروسي المحتمل ضد الأصول الأوروبية وتأثير ذلك على الاستقرار المالي ووضع اليورو كعملة احتياطية، خاصة وأن أكثر من ثلثي الأصول المعنية موجودة في أوروبا.

وأقرت يلين بمخاوف أوروبا لكنها قالت إن نظراءها منفتحون على التعاون.

وكما ورد في وقت سابق، قام الاتحاد الأوروبي واقتصادات مجموعة السبع وأستراليا بتجميد حوالي 282 مليار دولار من الأوراق المالية والنقد وتتفق جميع الأطراف على أن هذه الأموال يجب أن تظل غير متاحة لروسيا ما لم توافق على المساعدة في إعادة بناء أوكرانيا، ولكن الأطراف تختلف حول مدى قانونية الاستيلاء الكامل على هذه الأصول.