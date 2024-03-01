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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقار: رفض ميليشيات الدعم السريع الاندماج في الجيش السوداني سبب اندلاع الحرب

مالك عقار
مالك عقار

أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني مالك عقار، اليوم الجمعة أن رفض ميليشيات الدعم السريع الاندماج في القوات المسلحة سبب اندلاع الحرب في البلاد. 

وأوضح عقار خلال لقائه في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا عدد من سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى جنوب إفريقيا بحضور وكيل وزارة الخارجية السفير حسين عوض وسفير السودان بجنوب إفريقيا السفير أسامة محجوب حسن ضرار، تطورات الحرب  الجارية بالسودان وأسباب اندلاعها والأوضاع السياسية والإنسانية  بالبلاد المترتبة عليها. 

وشدد عقار بحسب بيان مجلس السيادة السوداني على رفض حكومة السودان وجود جيشين في دولة واحدة، لافتا إلى حالة عدم الاستقرار والتوتر السياسي التي شهدتها البلاد منذ بداية الفترة الإنتقالية.

وأطلع السفراء على الأوضاع الإنسانية التي سببها تمرد قوات الدعم السريع والمعاناة التي يعيشها الشعب السوداني جراء الإنتهاكات ضد المدنيين و الابادة الجماعية للمساليت في دارفور واستهداف المدنيين بالقتل في الخرطوم والجزيرة واغتصاب واختطاف النساء السودانيات من دارفور و الخرطوم وبيعهن كرقيق في الاسواق داخل مناطق سيطرة الدعم السريع بدارفور و دول الجوار، والتهجير القسري للمواطنين السودانيين واحتلال منازلهم وسرقة ممتلكاتهم، وغيرها من قائمة انتهاكات مليشيا الدعم السريع المتمردة الارهابية.

وأكد مالك عقار انفتاح الحكومة السودانية علي المبادرات التي طرحتها المؤسسات الإقليمية بشرط أن لاتمس سيادة السودان ووحدته. 

 وأشار الى حرص حكومة السودان وسعيها للسلام وان الموقف الرسمي لحكومة السودان لايقاف الحرب يتلخص يتلخص في خارطة الطريق التي طرحتها الحكومة السودانية يونيو من العام الماضي. 

وحذر عقار من تداعيات الدعم الذي تقدمه بعض الدول  للمليشيا المتمردة التي تسعي إلى بناء دولة اثنية على أنقاض الدولة السودانية وتحول السودان الى بقعة غير محكومة تنتشر فيها الجماعات الإسلامية المتطرفة و الجريمة المنظمة و الهجرة غير الشرعية وانتشار القراصنة في البحر الاحمر وغيرها من العواقب. 

و‏أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني أن الحكومة السودانية تعمل جاهدة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية عبر اللجنة العليا للطوارئ الإنسانية ومفوضية العون الانساني لافتا الي تفعيل  نظام النافذة الموحدة في سبيل تسهيل الاجراءات الحكومية  بناءاً على توصيات المنظمات الأممية والدولية وغيرها.

ونفى عقار ما يتردد في الوسائط حول عرقلة إيصال المساعدات خاصة في ولايات غرب وشرق ووسط وجنوب دارفور والتي تقع  تحت طائلة و مسؤولية مليشيا الدعم السريع حتى اللحظة.

وأوضح  سفير السودان لدى جنوب إفريقيا أسامة محجوب حسن ضرار في تصريح صحفي عقب اللقاء أن نائب رئيس مجلس السيادة أكد للمجموعة رغبة حكومة السودان وسعيها للوصول الى السلام، مبينا أن موقف حكومة السودان من المنابر المتعددة يقوم علي مدى توافقها مع الحفاظ على السيادة الوطنية والأمن القومي للبلاد.

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