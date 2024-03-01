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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البترول لسكان فيصل: أعمال الصيانة سبب رائحة الغاز بالمنطقة

غاز
غاز

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن تاون جاس، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، تنفيذ أعمال صيانة بشارع الملكة بمنطقة فيصل ، يوم الأحد الموافق 3 مارس 2024، بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الانتهاء من الأعمال.

وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور برائحة الغاز الطبيعي، كما تؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء لن يتم قطع الغاز عن أي عميل.

أكدت الشركة إنه وجب التنويه لطمأنة العملاء بشأن انتشار الرائحة، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التكرم بالاتصال من اي تليفون أرضي بطوارئ الشركة على 129، أو خدمة العملاء 19129.

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