روسيا تعرض على نيجيريا التعاون في استكشاف حقول النفط والغاز

عرضت روسيا على نيجيريا التعاون في استكشاف حقول النفط والغاز، حسبما ذكر وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف خلال اجتماع مع وزير الدولة للموارد البترولية "الغاز" النيجيري إكبيريكبي إيكبو، على هامش منتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد في الجزائر.

وأشار شولجينوف إلى أن "الشركات الروسية مستعدة لتقديم خدماتها في مجال البحث والتنقيب عن الرواسب الهيدروكربونية والتنقيب الزلزالي البحري في نيجيريا"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وناقش الطرفان التعاون بشأن إنشاء شبكة من محطات تعبئة الغاز، مشيرين إلى اهتمامهما بتطوير حوار الطاقة في كافة المجالات، بما في ذلك العمل الجيولوجي كما أجريا محادثات حول التعاون في شكل منتدى البلدان المصدرة للبلدان وأوبك +.