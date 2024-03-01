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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اكتمال الدفعة الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة.. بشرى بشأن انخفاض الأسعار

رأس الحكمة
رأس الحكمة

قال بلال شعيب خبير اقتصادي، إنه مع صفقة رأس الحكمة، تدخل خزينة الدولة 35 مليار دولار كاستثمار أجنبي مباشر على مدار شهرين.

 

ونوه لـ صدى البلد بأن الدفعة الأولى، عبارة عن 15 مليار دولار، مقسمة إلى 10 مليار دولار تأتي كسيولة من الخارج مباشرة، وهي التي اكتملت اليوم وفق ما أعلته الحكومة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات عن جزء من الودائع التي كانت موجودة في البنك المركزي.

 

وأشار إلى أن هذا الإنفاق الاستثماري يتضمن  تكلفة بناء وحدات سكنية وفنادق ومنتجعات ، وجامعات ومستشفيات و صناعات تكنولوجية ومطار دولي، ومن القطاعات المستفيدة من ذلك المشروع هو قطاع المقاولات ، باعتباره قطاعا إستراتيجيا، كما سيضمن تشغيل الكثير من الأيدي العاملة .

 

وعن إتمام الدفعة الأولى، قال شعيب أنها ستستكمل صدور صورة إيجابية عن قدرة الاقتصاد المصري وقوته مرة أخرى، خاصة بعد تقليل تصنيف الائتماني الذي أدى إلى عزوف الاستثمار.


وتوقع شعيب انخفاض العديد السلع خلال الفترة القادمة من بينها الذهب والحديد والسيارات في ظل وجود تدفقات دولارية.

 

وبسؤاله عن موعد شعور المواطن بالانخفاض الحقيقي في أسعار السلع والمنتجات يقول دكتور بلال شعيب: "كعادة الاقتصاد الارتفاع يكون مفاجئ ولكن الانخفاض يكون تدريجي، فالتاجر الذي قام بالشراء بسعر معين، صعب بيعه بأقل من ثمنه".

 

واختتم أنه مع استقرار سعر الصرف سيكون هناك انخفاض تدريجي، وملموس ولكن هذا الانخفاض لن يقل عن شهر من الآن.

رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة الدفعة الأولى البنك المركزي استثمار أجنبي

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