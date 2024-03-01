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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدارة حمراء| ترتيب مجموعة الأهلي بعد انتهاء دور المجموعات بأبطال إفريقيا

الأهلي ويانج أفريكانز
الأهلي ويانج أفريكانز

انتهت مباريات دور المجموعات للمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد انتهاء المباريات بمواجهة النادي الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني، وشباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني.

وتأهل عن المجموعة الرابعة كل من النادي الأهلي في الصدارة، ويانج أفريكانز التنزاني الوصيف بفارق المواجهات المباشرة مع فريق شباب بلوزداد الجزائري صاحب المركز الثالث، وميدياما الغاني الأخير.

ترتيب المجموعة الرابعة

الترتيبالفريقالنقاط
1الأهلي12
2يانج أفريكانز8
3شباب بلوزداد8
4ميدياما الغاني4

 

وحقق النادي الاهلي فوزا بهدف نظيف على حساب يانج أفريكانز التنزاني، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في ختام دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبتلك النتيجة رفع النادي الأهلي رصيده إلى النقطة 12 في صدارة المجموعة الرابعة، وتوقف رصيد يانج أفريكانز عند النقطة 8 في المركز الثاني، ليتاهلا سويا عن المجموعة الرابعة للدور ربع النهائي.

ونجح حسين الشحات في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى يانج أفريكانز التنزاني،  في الدقيقة 46 الاولي من انطلاق الشوط الثاني  من عمر اللقاء بعد تمريرة حاسمة من على معلول.

وحرصت جماهير النادي الأهلي المتواجده في استاد القاهرة، على رفع لافتات كثيرة أبرزها عن شهداء النادي الأهلي، والراحلين نجمي الأهلي الكابتن ثابت البطل ومحمد عبد الوهاب، وذلك خلال مواجهة النادي الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في ختام دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب جماهير الاهلي على صورة ثابت البطولة كلمة أسطورة، وعلى صورة محمد عبد الوهاب كلمة لن ننساك، وشهداء الأهلي كلمة 74 سنخلد ذكراكم.

كما حرص لاعبو الأهلي على دعم لاعب الفريق أحمد نبيل كوكا الذي توفي والده منذ قرابة الشهر، قبل لقاء المارد الأحمر ويانج أفريكانز التنزاني في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في ختام دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص لاعبو الأهلي على إلتقاط صورة تذكارية ويحملون صورة تجمع أحمد نبيل كوكا ووالده قبل انطلاق المباراة.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي ضد يانج أفريكانز التنزاني، بالتعادل السلبي 0-0، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في ختام دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهد الشوط الأول سيطرة تامة من النادي الأهلي، دون أن يسفر عن أي أهداف، سوى هدف تم إلغائه بداعي التسلل الذي أحرزه بيرسي تاو بعد تمريرة من موديست.

وارتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، وارتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق بالكامل، فيما ارتدي فريق يانج أفريكانز القميص الأصفر والشورت الأسود، وارتدي حارسه الطاقم البنفسجي بالكامل. 

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، كالتالي.

تشكيل الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول. 

خط الوسط: عمرو السولية ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات وبيرسي تاو. 

خط الهجوم: موديست.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: رضا سليم وحمزة علاء ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وكريم فؤاد وطاهر محمد ومحمد هاني وكريم الدبيس ووسام أبو علي.

 

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