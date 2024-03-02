«بنتي مشربتش سم».. والد طالبة العريش يفجر مفاجأة

فجر والد الطالبة نيرة، ضحية الابتزاز، مفاجأة بخصوص وفاة ابنته نيرة، والتي قيل إنها أنهت حياتها بسبب تعرضها للابتزاز من زميلتها في المدينة الجامعية، والتي قامت بتصويرها أثناء تواجد نيرة في الحمام صورا خاصة.

وأرسلت زميلتها الصور لصديقها وهددا نيرة بنشر الصور على جروب الدفعة في الجامعة.

لكن والد نيرة صلاح الزغبي والد أكد أنه لن يترك حق ابنته، وان ابنته لم تنه حياتها والوفاة بها شبهة جنائية.

وأضاف أن لديه شكوكا بوجود أحد تعمد القضاء على ابنته، وأنه يثق في الأجهزة الأمنية، وأكد زملاء نيرة ذلك.

للتفاصيل، يرجى مشاهدة الفيديو التالي: