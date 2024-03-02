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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

أسباب احمرار العين من فلاش الكاميرا.. مفاجأة

صدى البلد

كشفت الأكاديمية الأمريكية لطب العيون عن مفاجأة وراء ظهور العيون باللون الأحمر من فلاش الكاميرا وهي أن ذلك دليل على وجود جسم يعمل بشكل جيد، وتطمئن الشخص على أن  عيونه بصحة جيدة.

ويظهر هذا الأحمرار بسبب أن فلاش الكاميرا يضيء الأوعية الدموية في العين، فإذا لوحظ وجود لون أحمر فإن شبكية العين سليمة وصحية، وإذا لم يلاحظ ذلك فإن هناك مشاكل صحية في العين.


ومن هذه المشكلات الحول عند الأطفال، أو وجود ورم أرومي الشبكي وهو سرطان نادر في العين يؤثر على قدرة شبكية على إرسال إشارات الرؤية إلى الدماغ، وتم اكتشافه من قبل بعض الآباء.

للمزيد من التفاصيل، يرجى مشاهدة الفيديو التالي:

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