الملا يبحث آفاق التعاون مع وزيري الطاقة القطري والروسي في الجزائر

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية علي هامش مشاركته في القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدي الدول المصدرة للغاز بالجزائر مباحثات مع وزراء الطاقة في قطر وروسيا الاتحادية و فنزويلا، وامين عام منظمة أوبك، و ناقش خلالها سبل دفع التعاون في مجال الطاقة وفتح افاق جديدة من التعاون في هذا المجال في ضوء الفرص المتاحة.

وزير البترول يبحث مع نظيره القطري فرص زيادة استثمارات الشركات القطرية في مشروعات البترول والغاز

و عقد المهندس طارق الملا جلسة مباحثات مع المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري استعرضت سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة، حيث تم بحث فرص تشجيع مشاركة الشركات القطرية في مجال البحث والاستكشاف للغاز والبترول من خلال المزايدات العالمية التي يتم طرحها بمصر، وكذلك فرص المشاركة في مشروعات جديدة للتكرير والبتروكيماويات في ضوء توجه الدولة المصرية لتعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية.

كما بحث الوزيران جهود البلدين في تأمين مصادر الطاقة، وتطورات أسواق الغاز الطبيعي المسال.

التعاون في مجال الطاقة بتجمع البريكس محل اهتمام مصري روسي

وعقد المهندس طارق الملا جلسة مباحثات مع وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولجينوف، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة واستعراض جهود الجانبين في تأمين مصادر الطاقة بالتوازي مع جهود خفض الانبعاثات وإزالة الكربون من الغاز الطبيعي ، حيث تم التأكيد على أهمية دور الغاز الطبيعي كوقود انتقالي ضمن مزيج الطاقة العالمي.

و أشار الملا الي أن مشاركة مصر ضمن تجمع البريكس تسهم في تعزيز التعاون والعلاقات التجارية بين مصر وروسيا، مؤكدا دعم أولويات التعاون بين دول البريكس في مجال الطاقة التي اقترحتها روسيا ، وخاصة فيما يتعلق بالتحول الطاقي وأمن الطاقة ومبادرة خفض انبعاثات الميثان.

و يبحث مع وزير النفط الفنزويلي فرص مساهمة شركات قطاع البترول في تنفيذ المشروعات بفنزويلا

و عقد المهندس طارق الملا جلسة مباحثات مع وزير النفط الفنزويلي بيدرو رافائيل تيليشيا رويز، وتناول اللقاء فرص مشاركة شركات قطاع البترول المصري في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بفنزويلا في مجال البترول والغاز في ضوء الكفاءة لشركات قطاع البترول المصري في تنفيذ اعمال سابقة في عدة مشروعات بفنزويلا وتميز شركاته المتخصصة في تنفيذ اعمال المشروعات خارج مصر بالعديد من الدول

جلسة مباحثات لدعم التعاون بين مصر ومنظمة أوبك .



أمين عام اوبك يهنيء الملا بنجاح مؤتمر ايجبس

و عقد المهندس طارق الملا جلسة مباحثات مع السيد هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وتناول اللقاء بحث تعزيز التعاون بين قطاع البترول ومنظمة أوبك .

وفي بداية اللقاء وجه امين عام منظمة اوبك التهنئة للمهندس طارق الملا علي نجاح مؤتمر مصر الدولي للطاقة ايجبس 2024 مؤخرا مؤكدا ان هذا الحدث يتطور من عام لآخر ويجتذب مشاركات رفيعة المستوي من قطاع الطاقة العالمي .

و أكد الجانبان على الدور المهم والمستمر لصناعة البترول والغاز في تأمين إمدادات الطاقة عالمياً بالتوازي مع تنمية مصادر الطاقات المتجددة وخاصة مع توافر الحلول التكنولوجية لخفض الانبعاثات وإزالة الكربون من كافة مراحل سلسلة القيمة للبترول والغاز. كما أكد الجانبان على الحاجة لتعزيز الحوار بين جميع الأطراف و ضخ المزيد من الاستثمارات اللازمة لتنمية موارد الطاقة للحفاظ علي امن امداداتها .



وأوضح الملا أهمية الدور الذي تلعبه منظمة أوبك منذ نشأتها لضمان استقرار أسواق البترول وتوازنها، وذلك رغم التحديات والأحداث العالمية المتلاحقة.