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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يصدم كهربا بتصريح مثير بشأن غيابه عن المباريات

كولر وكهربا
كولر وكهربا

تمكن الأهلي من تحقيق الفوز على نظيره يانج أفريكانز بهدف دون رد، خلال المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "كولر عن استبعاد كهربا: سبق وأخبرت كهربا أنه رقم 3 بالنسبة لي في ترتيب المهاجمين، وأبلغته بضرورة تقديم أفضل ما لديه في التدريبات؛ من أجل حجز مكانه في التشكيل، خاصة وأن الثنائي الآخر يقدمان مستوى مميزا ويحرزان الأهداف.

وتابع "مشاركة كهربا بيديه فقط عليه أن يقدم مستوى مميز في التدريبات، كهربا ليس بعيدا عن حسابات المشاركة خاصة وأنه خلال آخر 4 تدريبات أدى بشكل جيد".

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراته القادمة أمام الزمالك، في لقاء القمة الذي سيجمع بينهما في نهائي بطولة كأس مصر.

وكان الأهلي حامل لقب بطولة كأس مصر قد تأهل للنهائي بالفوز على إنبي بثلاثية نظيفة، فيما صعد الزمالك بعدما تخطى عقبة بيراميدز بصعوبة بالفوز بركلات الترجيح.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

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