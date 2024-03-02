كبروا أوي.. أبطال العشق الممنوع بعد 16 سنة من عرض المسلسل

تداول رواد السوشيال ميديا صورا لأبطال المسلسل التركي العشق الممنوع، ومنهم الفنانة بيرين سات والتي اشتهرت بدور سمر، والفنانة هازال كايا والتي اشتهرت بدور نهال، والفنان سلجوق يونتام والذي اشتهر بدور عدنان بك.

وظهر أبطال مسلسل العشق الممنوع من عيد ميلاد الفنانة بيرين سات الـ40، ويعد هذا اللقاء بعد 16 عام من عرض المسلسل.

وعلق رواد السوشيال ميديا على صورة ابطال مسلسل العشق الممنوع، «مسلسل الطفولة، ناقصكم مهند، كبروا أوي وشكلهم اتغير كمان».

فيلم النداء الأخير لاسطنبول

وكان اجتمع بطلا مسلسل العشق الممنوع في نوفمبر الماضي، في العرض الخاص لفيلمهما الجديد “النداء الأخير إلى اسطنبول” الذي أقيم في نيويورك قبل أيام من طرحه على منصة نتفليكس.

وعُرض فيلم Last Call For Istanbul يوم 24 نوفمبر الماضي عبر منصة نتفليكس، وسط حالة كبيرة من الحماس لدى محبي المسلسل التركي الشهير العشق الممنوع.