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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يوبخ حكومة إسرائيل بسبب المساعدات لغزة

صدى البلد

أصدر الرئيس جو بايدن توبيخًا شديد اللهجة تجاه الحكومة الإسرائيلية، مشددًا على الحاجة الملحة لزيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. 

تأتي تعليقات بايدن وسط تصاعد المخاوف بشأن الأزمة الإنسانية التي تتكشف في المنطقة.

وفي بيان قوي وفقا لأكسيوس، أكد الرئيس بايدن على عدم كفاية المساعدات الحالية لغزة، مؤكدا أن التدفق الحالي للمساعدات يقل بشكل كبير عما هو مطلوب لتلبية الاحتياجات الملحة للسكان. وشدد على أن أرواح الأبرياء، وخاصة أرواح الأطفال، معرضة للخطر، ولا بد من اتخاذ إجراءات فورية.

"الحقيقة هي أن المساعدات المتدفقة إلى غزة ليست كافية على الإطلاق الآن - إنها ليست كافية على الإطلاق. حياة الأبرياء على المحك، وحياة الأطفال على المحك. يجب أن ندخل مئات الشاحنات، وليس عدة فقط. وقد فزت "لن نقف مكتوفي الأيدي. ولن نتوقف"، قال الرئيس بايدن، معربًا عن التزامه الثابت بمعالجة الأزمة.

وكانت انتقادات الرئيس بايدن للحكومة الإسرائيلية لا لبس فيها، حيث أوضح نواياه في المطالبة بزيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون أي مجال للأعذار. وأكد: "سنصر على أن تقوم إسرائيل بتسهيل المزيد من الشاحنات ومزيد من الطرق (إلى غزة)... لا توجد أعذار".

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