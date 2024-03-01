بايدن: تدفق المساعدات إلى قطاع غزة ليس كافيا.. فيديو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن تدفق المساعدات إلى قطاع غزة ليس كافيا، ويجب زيادته من أجل إنقاذ الأبرياء في القطاع المنكوب.

وتابع “بايدن”: نحاول التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الفوري في غزة للسماح بإدخال مزيد من المساعدات للقطاع.

أضاف "بايدن" خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة ستنفذ إنزالا جويا لمساعدات غذائية لقطاع غزة.

واختتم: “نبذل قصارى جهدنا لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة، والعمل على الوصول لحل من أجل إيقاف النار في القطاع”.