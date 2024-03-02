هاجر السراج عن دورها في مسلسل بطن الحوت: كنت خايفة من باسم سمرة

كشفت الفنانة هاجر السراج، تفاصيل دورها في مسلسل بطن الحوت، معلقة:«حسيت بالخوف من تجربة التمثيل أمام الفنان باسم سمرة؛ لما له من حضور كبير».

وأضافت الفنانة هاجر السراج خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد قائلة: «الشغل مع المخرج أحمد فوزي وباسم سمرة ممتع جدا، وكنت خايفة وقلقانة من الموضوع، لكنه دايما بيدعم الممثل اللي بيشتغل معاه».

واستكملت قائلة: بشارك مع خالد النبوي في «امبراطورية ميم» ومحظوظة بمشاركتي في الأعمال سواء بترشيح من المنتج أو المخرج.

مساحة الدور

واختتمت هاجر السراج: لا أقيم الدور بمساحته أو كام حلقة، لأن في ممثلين نجوم كتير بيظهروا ضيوف شرف، لكنها بتتقاس بمدى التأثير اللي بيكون في الدور نفسه.