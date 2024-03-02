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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أصوات غريبة.. بئر في الصحراء بالخليج يثير ضجة.. ما القصة ؟

صدى البلد

أثار مقطع فديو تم تداوله عبر تطبيق تويتر وحصد ملايين المشاهدات الكثير من الجدل فقد وثق المقطع  أحد المواطنين الخليجيين، وذلك لأصوات  تخرج من بئر مهجور بالصحراء يتساءل عن ماهيتها.

وفي المقطع  ظهر الرجل وهو يذهب بالكاميرا الخاصة به إلى فوهة بئر بالصحراء ويستمع للأصوات التي تخرج منها.  وعند توجيه الكاميرا داخل البئر، قد ظلت الأصوات موجودة ولكن دون القيام بالتقاط صورة  أصحابها، مما قد دفع بعض المتابعين إلى اعتقاد بأن هذه الأصوات هي أصوات جن يسكن الأماكن المهجورة.

وقد تفاعل المتابعين مع المقطع مستنكرين حقيقة هذه الأصوات مؤكدين أن الصوت مركب على الفيديو 

مواقع التواصل الاجتماعي مواطن خليجي

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