سيدة تثير الجدل بنفق سري في حديقة منزلها .. فماذا عثروا بداخله؟

أثار مقطع فيديو تم تداوله عبر تطبيق تيك توك الكثير من الجدل فقد وثق ما عثرت عليه سيدة بريطانية وزوجها في حديقة منزلهما فقد وجدوا نفقا سريا، كان يستخدم كملجأ من الغارات الجوية وذلك في الحرب العالمية الثانية.

وقد وثق المقطع الذي حصد أكثر من 1.6 مليون مشاهدة ومئات التعليقات فقد .أثارت بيكس وهي سيدة بريطانية صدمة ولا أغرب وذلك لعثورها هي وزوجها على ملجأ تاريخي سري أثناء قيامهما بأعمال الحفر في حديقة منزلهما.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، فقد كانت بيكس وزوجها يقومان بتجديد حديقة منزلهما مؤخرًا، وفي هذا الوقت عثر الثنائي على نفق

وعند دخول الزوجان إلى الملجأ القديم، قد عثرا على مصائد للفئران وبعض الزجاجات والأواني الفخارية القديمة، إضافة إلى الكثير من الأغراض

وقد حظي الاكتشاف باهتمام الكثير من عشاق التصوير، وقد اقترح الكثيرون على بيكس وزوجها القيام بتحويل المساحة إلى غرفة للألعاب أو منزل للإيجار، إلا أن الثنائي قد قررا أن يتركا المكان وذلك لأنه يعد جزء من التاريخ.