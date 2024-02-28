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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين في حفلة شواء يثير الجدل عبر السوشيال ميديا|شاهد

الجنود الإسرائيليون
الجنود الإسرائيليون وهم يتناولون الوجبات الدسمة

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع وحظي بآلاف المشاهدات الكثير من استنكار رواد السوشيال ميديا، فقد وثق المقطع لحفلات الشواء التي يقوم بها بعض الجنود الإسرائيليين والاستمتاع برائحة الشواء على بُعد كيلومترات من الحدود..

وقد ظهر الجنود في المقطع وهم يتناولون الوجبات الدسمة ويحتسون مشروباتهم وينتشرون عائدين إلى أماكن تمركزهم.
وفي صور أخرى، كان جنود إسرائيليون يستريحون بينما يقوم المتطوعون بإعداد الطعام والشراب لهم.
وذلك في المقابل يُتعرّض الكثير في مقاطع الفيديو التي يتم تداولها خلال الشهور الماضية وذلك منذ بدء الحرب إلى مجاعة والتشرد في الشوارع بلا مأوى أو مأكل.

يمكنك مشاهدة مقطع الفيديو عبر الرابط التالي:

https://www.tiktok.com/@royanews/video/7340189503010639122?_r=1&_t=8kF1pNdCYje
 

رواد السوشيال ميديا الوجبات الدسمة إعداد الطعام حفلات الشواء

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