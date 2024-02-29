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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في سباق سيارات بسنغافورة..سيدة تلقى حتفها بطريقة مروعة بسبب شعرها

صدى البلد

أثارت واقعة مروعة لنهاية  مأساوية وذلك لأريني محمد عدنان وهي سيدة من سنغافورة  الكثير من الجدل ، إذ فقدت حياتها وذلك بعدما قد علق شعرها الطويل وذلك بإطارات سيارة سباق صغيرة، وذلك قبل يوم واحد من عيد ميلادها الثالث والثلاثين.

ووفق لموقع مترو، فقد كانت، تخوض سباقًا بالسيارات الصغيرة وذلك ضد أصدقائها وذلك في مضمار بمنطقة بينغ كونج وذلك في جزر رياو الإندونيسية  وذلك في 21 فبراير الجاري، إلا أنها  فجأة قد اصطدمت سيارتها بحاجز من الإطارات.

وقالت إحدى الموظفات وذلك في مضمار السباق، إن شعر أريني الطويل قد علق في إحدى العجلات الخلفية للسيارة وذلك جراء الحادث، إلا أنه بعدما تم القيام بإنقاذها من هذا المأزق، قد تم نُقلت على الفور إلى المستشفى، ليتم الإعلان عن وفاتها وذلك بعد وقت قصير.

وقد دُفنت أريني في يوم عيد ميلادها، .وتعد ذلك ليست الحادثة الأولى من نوعها، ففي أغسطس 2021، قد لقيت شابة تدعى رويدا عدن أيضا  مصرعها وذلك بطريقة مشابهة، وذلك بعد أن علق غطاء رأسها بإحدى عجلات سيارة السباق في لندن.

نهاية ماساوية سيارة سباق مضمار السباق

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