عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بـ 50 جنيه.. انتشار ماكينات استخراج شهادات الميلاد فى المولات والاماكن العامة

صدى البلد

يقدم قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، العديد من الخدمات المميكنة للحصول على الأوراق الثبوتية فى سهولة دون تحمل مشقة التوجه لمكاتب الأحوال المدنية.

ومن بين هذه الخدمات ماكينة السجل الذكى، التي تمكن المواطنين من استخراج الأوراق الثبوتية المتاحة من خلالها "شهادة ميلاد - شهادة وفاة- قسيمه زواج- قسيمة طلاق"  ودون تدخل العنصر البشرى.

 

استخراج شهادة ميلاد من ماكينة الأحوال المدنية

ويقدم موقع صدى البلد  خدمة كيفية استخراج  شهادة ميلاد، من ماكينات الاحوال المدنية، والتي تبلغ قيمة استخراجها 50 جنيهاً .

 

خطوات استخراج شهادة الميلاد من الماكينات الذكية

تقوم الماكينة بمراجعة بعض البيانات بالتأكد من صحة بيانات طالب الخدمة.

تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج  شهادة الميلاد.

تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج شهادة بالأقارب حتى الدرجة الثانية، وإدخال رقمهم القومى كاملاً كما مدون بالرقم القومى.

تطلب الماكينة القيمة المطلوبة لاستخراج الشهادة وهى 50 جنيهاً، بإدخال المبلغ كاش داخل الماكينة، أو من خلال استخدام الفيزا.

تصدر الماكينة شهادة ميلاد جديدة فى أقل من دقيقة واحدة.

مصاريف استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية

ومصاريف استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية التابعة للاحوال المدنية بوزارة الداخلية، قدرها 50 جنيها يتم سدادها نقدياً بالماكينة .

استخراج الأوراق الثبوتية استخراج شهادة الميلاد الخدمات المميكنة شهادات الميلاد قطاع الأحوال المدنية وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجو هيقلب: الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من الطقس

احتمال استغناء مش بس استبعاد من المباريات | خبر صادم لنجم الزمالك

ربنا ينتقم منهم.. مصطفى كامل يبكي على الهواء بسبب مأساة حلمي بكر

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتورطين في إنهاء حياة طالبة جامعة العريش.. فيديو

وفاة الموسيقار حلمي بكر عن عمر يناهز 86 عاما

قرار الحكومة بتدوين الأسعار على 7 سلع استراتيجية.. متحدث الوزراء يفجر مفاجأة

بعد وصول دولارات رأس الحكمة .. الوزراء ينشر أسعار الأخضر والذهب

طيور اصطدمت بمحرك الطائرة .. مصر للطيران تلغي رحلتها القادمة من رواندا

ترشيحاتنا

بـ 50 جنيه.. انتشار ماكينات استخراج شهادات الميلاد فى المولات والاماكن العامة

كرم جبر: موقف مصر والإمارات مما يحدث في غزة ثابت ومعلن

وصلت للشرطة.. القصة الكاملة لـ أزمة زوجة حلمي بكر وشقيقه بسبب تصريح الدفن

الرقابة المالية: 72.6 مليار جنيه تمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة خلال 2023

5 علامات تحذيرية أثناء ممارسة الرياضة تشير إلى مشكلات في القلب

تحذير للأطفال والمراهقين من بعض مقاطع الفيديو بـ تيك توك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو يشغل السوشيال ميديا.. شخص يطعن المصلين بالأردن|شاهد

أصوات غريبة.. بئر في الصحراء بالخليج يثير ضجة.. ما القصة ؟

فستان خطيبة مسلم مسروق .. هجوم حاد على السوشيال ميديا

مهاجم الأهلي في خطر| ماذا طلب كولر.. وهذا موقف وسام أبو علي

فيديو

عبد الله السعيد يثير الجدل بين جمهور الزمالك.. ما السبب؟

ماذا قال الموسيقار حلمي بكر قبل وفاته بساعات؟

رسميا.. بدء تطبيق زيادة الإيجار القديم (اعرف التفاصيل)

رسالتها الأخيرة مؤثرة.. ماذا حدث مع طالبة العريش قبل وفاتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ