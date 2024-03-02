الأونروا: إمدادات المياه في غزة لا تتجاوز 7% من مستوياتها قبل الحرب

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الجمعة، إن إمدادات المياه في غزة لم تعد تتجاوز 7% من مستوياتها قبل الحرب، بعد تدمير أكثر من ربع آبار المياه في القطاع.

وأضافت الأونروا في حسابها على منصة "إكس"، أن الوكالة نقلت أكثر من 23 مليون لتر من المياه، إلى سكان غزة منذ بدء الحرب على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

وتابعت: "الغذاء والماء من الاحتياجات الأساسية، ومن أجل الإنسانية، تحتاج غزة إلى وقف فوري لإطلاق النار".

ومنذ التاسع من فبراير تظهر الأرقام اليومية، انخفاضاً حاداً في إمدادات المساعدات التي وصلت إلى غزة، حيث يواجه السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة أزمة جوع.

ووفقاً لأرقام الأمم المتحدة انخفض المتوسط اليومي في الفترة من التاسع حتى 20 فبراير إلى 57 شاحنة فقط. وفي سبعة من تلك الأيام، تمكنت 20 شاحنة فقط أو أقل من العبور. ولم تنجح سوى أربع شاحنات في دخول قطاع غزة يوم 17 فبراير.