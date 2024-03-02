بعد إنهاء نيرة حياتها بسبب أصدقائها..ماذا تعرف عن اليوم العالمي للصحة العقلية للمراهقين؟

يحل اليوم 2 مارس، اليوم العالمي للصحة العقلية للمراهقين لذي يهدف إلى زيادة الوعي بقضايا الصحة العقلية التي تواجه المراهقين وتعزيز الدعم والرعاية لهم. إذ تعد فترة المراهقة من أكثر المراحل التي يواجه فيها الشباب تحديات نفسية وعاطفية.

ومن الممكن أن يظهر لدى المراهقين والشباب مجموعة متنوعة من الاضطرابات العقلية مثل القلق، والاكتئاب، واضطرابات الطعام، واضطرابات النوم، واضطرابات الانتباه وفرط النشاط، والاضطرابات الثنائية القطبية، والعديد من المشاكل الأخرى.

يواجه المراهقين العديد من التحديات الفريدة التي يمكن أن تؤثر سلبًا على صحتهم العقلية، مثل ضغوط المدرسة، والتغيرات الهرمونية، وتكوين الهوية، والعوامل الاجتماعية والثقافية.

اليوم العالمي للصحة العقلية للمراهقين

يتم الاحتفال باليوم العالمي للصحة العقلية للمراهقين في الثاني من مارس من كل عام. وهذا العام، يصادف هذا اليوم المهم يوم السبت.

تاريخ اليوم العالمي للصحة العقلية للمراهقين

احتفلت منظمة Born This Way Foundation، التي أسستها المغنية وكاتبة الأغاني والممثلة الأمريكية ليدي جاجا ووالدتها سينثيا جيرمانوتا، باليوم العالمي الأول للصحة العقلية للمراهقين في عام 2022.

وتم الإعلان عن هذا اليوم بهدف استكشاف طرق لمعالجة الصحة العقلية. والقضايا لدى المراهقين وتزويدهم بإمكانية الوصول إلى الموارد الفعالة.

الهدف من اليوم العالمي للصحة العقلية للمراهقين

يعمل اليوم العالمي للصحة العقلية للمراهقين على رفع مستوى الوعي حول اضطرابات الصحة العقلية التي يواجهها المراهقون والوصم المرتبط بها.

ويهدف أيضًا إلى تسليط الضوء على الموارد المتاحة التي يمكن للمراهقين الوصول إليها لمعالجة مشكلاتهم العقلية بشكل فعال. مع خلق مساحة آمنة للمراهقين للتعبير عن مشاعرهم دون الخوف من الحكم عليهم وطلب المساعدة المهنية عند الحاجة.