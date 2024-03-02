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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة منذ بداية العدوان.. تفاصيل مثيرة في استهداف سيارة بمحيط الناقورة

أرشيفي
أرشيفي

 نقلت فرق الإسعاف ثلاث إصابات نتيجة استهداف سيارة في راس الناقورة، حيث يُعدّ الاستهداف الأول من نوعه منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وكان يُعتبر الطريق الساحلي بين صور ورأس الناقورة آمناً بسبب حركة قوات اليونيفيل.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في محيط الناقورة جنوبي لبنان.

وأضافت وسائل الإعلام أن "مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في محيط بلدة الناقورة جنوبي لبنان".

وأشارت معلومات أولية إلى "مقتل 3 أشخاص في الهجوم، الذي وقع في منطقة الحمراء في الناقورة، حيث نفذ بـ3 صواريخ أطلقتها المسيّرة".

وكان حزب الله اللبناني أعلن، أمس الجمعة، استهداف عدد من المواقع الإسرائيلية وإسقاط مسيرة تابعة للاحتلال، في حين أتت الغارات الإسرائيلية على شنت عدد من دول الجنوب اللبناني.

وقال حزب الله في بياناته إنه مستهدف بالتهديد بالقوة الإسرائيلية في محيط موقع المنارة، وأوقعها بين قتيل وجريح، كما أعلن استهداف بمسيرة مجموعة من جنود الاحتلال كانت ستتمركز بمين معيان باروخش "إصابة مباشرة".

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