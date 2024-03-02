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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قتلها الحصار الإسرائيلي

شاهد.. استشهاد الرضيعة هبة زيادة في غزة بسبب حصار الاحتلال

الرضيعة هبة زيادة
الرضيعة هبة زيادة

استشهدت الرضيعة هبة زيادة في شمال قطاع غزة بسبب الحصار والعدوان الصهيوني على كل أهالي القطاع المحاصر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صور الرضيعة. وكانت وفاة الرضيعة هبة زيادة في مستشفى كمال عدوان شمال القطاع بسبب الجفاف وسوء التغذية.
وأصيب أطفال جراء غارة للاحتلال استهدفت منزلاً لعائلة أبو غالي في رفح جنوب قطاع غزة، أمس.

وكانت أبرز الأحداث الميدانية في مدينة غزة وشمال القطاع حتى صباح السبت، ارتقاء شهداء وجرحى في غارة للاحتلال الإسرائيلي على محيط منطقة صافي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
كما جددت طائرات الاحتلال الحربية قصفها على محيط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
كما أقدمت زوارق الاحتلال الإسرائيلي على قصف الشريط الساحلي لمدينة غزة وشمالي القطاع بين الفينة والأخرى.


من لبنا فسبق وأفادت وكالة صفا الفلسطينية بان مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في محيط بلدة الناقورة جنوبي لبنان، وهو ما ادى الى سقوط ضحايا جرحى.
ونشرت وكالة صفا الفلسطينية أول صورة للسيارة التي جرى استهدافها في النافورة.
وذكرت شبكة  سكاي نيوز ان 3 صواريخ استهدفت السيارة على طريق الناقورة جنوبي ‎لبنان.
وأفادت بأن معلومات أولية تقول بمقتل 3 أشخاص في الاستهداف الإسرائيلي.
كما ونوهت المعلومات بسقوط لشخصية أمنية كانت الدافع وراء الاستهداف.

ولا يعلم حتى الآن من كان في المركبة التي قصفها طيران الاحتلال على طريق الناقورة جنوب لبنان.
ويزداد الاشتباك حدة بين الاحتلال وحزب الله على ضوء الوحشية الصهيونية المستمرة ضد الفلسطينيين.
 

 

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