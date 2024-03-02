موعد ومكان عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر

عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر.. قال خالد بيومي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، إنه فور معرفة النقابة بخبر وفاة الموسيقار الكبير حلمي بكر كانت هناك تعليمات واضحة وصريحة من النقيب العام للموسيقيين الفنان مصطفى كامل ومجلس النقابة بتحمل جميع تكاليف الجنازة والعزاء التي تخص الموسيقار الراحل حلمي بكر.



موعد عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر

وأضاف “بيومي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم السبت، أنه بالنسبة للعزاء تم حجز قاعة مسجد الحامدية الشاذلية يوم الأحد الموافق 3/3/2024.

وتابع خالد بيومي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية أن يوم كان يوما عصيبًا للغاية، لما شهده من أحداث ما كان يجب حدوثها بين أسرة الموسيقار الراحل حلمي بكر.