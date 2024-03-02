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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة طبيب تخدير وفني بنك الدم للتحقيقات واستدعاء رئيس تمريض مستشفى ساحل سليم

مستشفى ساحل سليم
مستشفى ساحل سليم المركزي

تفقد الدكتور محمد جمال مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بأسيوط يرافقه المعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير المراجعة الداخلية والحوكمة وأحمد فرغلي مفتش مالي وإداري ومصطفي يونس عضو بإدارة المتابعة بمديرية الصحة بأسيوط،مساء أمس الجمعة عددا من أقسام مستشفى ساحل سليم المركزي في جولة مفاجئة استمرت أكثر من 3 ساعات؛ لمتابعة سير العمل والاطمئنان على الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة للمرضى بالمستشفى..

جاء ذلك بناء علي تعليمات الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط بضرورة تشكيل فرق تجوب كافة المنشآت الصحية في نطاق المحافظة في مختلف الأوقات ومتابعة أداء الأعمال بالمنشات الصحية وتقييمها بصفة يومية.

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وخلال جولته التقى مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بأسيوط ومرافقوه ، بعدد من المرضى واطمأن على حالتهم الصحية كما استمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم من خلال ذويهم المرافقين لهم، ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية والخدمات الصحية، حيث تفقد الاستقبال العام والعناية والمبتسرين وبنك الدم والنساء والتوليد والعمليات والأطفال والأشعة ووحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى.

وأوضح الدكتور محمد جمال مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بأسيوط خلال جولته أن الهدف من الجولات والمتابعة اليومية هو أن تقدم جميع المستشفيات خدمة علاجية ورعاية متميزة للمرضى، لافتا إلى أهمية رفع كفاءة ومهارة الأطباء وفرق التمريض لتكون على المستوى المطلوب للتعامل مع أي حالات خاصة، مؤكداً أن عمليات التدريب وثقل مهارات العاملين تأتي في ظل حرص الدولة ووزارة الصحة علي رفع كفاءة ومهارة العاملين بالمستشفيات الحكومية وتحديثها لتقدم خدمة طبية متميزة للمرضي خاصة من محدودي الدخل، موضحاً أن الدولة تسعي إلي رفع مستوى الأطقم الطبية بالمستشفيات من خلال التدريب المستمر والإطلاع على أحدث ما توصل له العلم.

وشدد مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بأسيوط بحصر احتياجات المنشآت الطبية بالمحافظة للأجهزة والأدوات الطبية وعمل زيارات للأطباء اﻻستشاريين إليها لرفع مستوى الرعاية الصحية بها بالتزامن مع المتابعة والمراقبة للأداء الطبي بالمحافظة.

فيما أشار المعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير المراجعة الداخلية والحوكمة بأسيوط أن الجولة أسفرت عن إحالة طبيب تخدير وفني بنك الدم للتحقيقات واستدعاء رئيس تمريض المستشفى لمكتب مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي لمناقشتها في بعض السلبيات التي تم ملاحظتها أثناء المرور .

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أسيوط أخبار أسيوط مديرية الصحة بأسيوط مستشفى ساحل سليم احالة طبيب للتحقيق

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