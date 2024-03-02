وزير التنمية المحلية يوجه بالاستعداد الجيد للخطة التدريبية الجديدة للعاملين بالمحليات

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية أن مركز تدريب سقارة سيبدأ في أسبوعه الثلاثين في مناقشة الخطة التدريبية الجديدة للعام المالي 2024/2025 خاصة مع قرب انتهاء خطته للعام الحالى وذلك من خلال ورشة عمل منظومة الموارد البشرية والتدريب (انطلاقة6) حيث ستركز على مناقشة الاحتياجات التدريبية الواردة من المحافظات والوزارة لخطته التدريبية القادمة ، و مؤشرات قياس الأداء وكيفية وضعها ، ورأى المحافظات فى الدورات التخصصية ومدى الاستفادة منها ، والتعرف على الأساليب السبعة لتصنيف مؤشرات الأداء ، و اختيار دورية القياس ووحدة القياس والتراكمية المناسبة لكل مؤشر والتمكن من تطوير مؤشرات أداء متخصصة ، و المعوقات التى تواجه المركز عند التعامل مع المحافظات ، كما سيتم خلال الورشة تقييم خطة العام الحالى 2023/2024 المنفذة ( دراسة الأثر التدريبي على المحافظات )،ومناقشة استطلاع رأي المتدربين خلال تنفيذ الدورات بالمركز ، لافتاً الى تجميع ومراجعة الاحتياجات التدريبية ومدى إمكانية إدراجها فى الخطة الجديدة ومناقشة المقترحات الخاصة بالدورات التخصصية ومدى إمكانية إدراج دورات تخصصية جديدة ، وتنفيذ وتعديل ما تم مناقشته واعتماده للعرض ،ومدى استفادة المحافظات من خريجى الـTOT .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الاسبوع الثلاثين من خطة سقارة سيشهد انطلاق ورشة عمل متخصصة لخريجي دورات الـ"TOT" لآخر عامين 2022-2023؛ لإعطاءهم الفرصة لتنقيح حقائبهم التدريبية التي قاموا بإعدادها أثناء تنفيذ الدورة، وهي بمثابة مشروعات تخرج لهم، لتقييم إدراجها في الخطة التدريبية لمركز سقارة للعام القادم 2024-2025، لافتاً الى ان ورشة العمل تهدف إلى زيادة مساحة التواصل والتنسيق ومتابعة الأداء وتبادل الخبرات وتذليل أي عقبات قد واجهت تنفيذ الدورات في الخطط السابقة.

وأضاف أن دورات الـ"TOT"، التي ينظمها مركز سقارة في خطته التدريبية ساهمت في إفراز عناصر متميزة قادرة على الإدارة الجيدة للدورات التدريبية بمركز سقارة، ولتدريب العاملين في المراكز التدريبية بالمحافظات، خاصة وأن لديهم القدرة على تصميم البرنامج التدريبي، ولديهم مهارات العرض والتقديم والقدرة علي معرفة الجوانب النفسية والصور الذهنية لدى المتدربين، وكيفية تصحيحها أثناء الدورة التدريبية والاستخدام الأمثل للغة الجسد، وإدارة حلقات النقاش وورش العمل والعصف الذهني، وخلق روح المنافسة لدى المتدربين بما يعمل على تطوير مهارات العاملين وانعكاسه على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.

ولفت اللواء هشام آمنة، أن الورشة تهدف إلى تنقيح الحقائب التدريبية بواسطة معديها، والتأكد من جودة الحقائب من حيث المحتوى العلمي والفني وتطويرها لتواكب أحدث البرامج التدريبية، واتخاذ قرار بشأن إمكانية إدراجها في الخطة التدريبية لمركز سقارة للعام التدريبي 2024-2025، بالإضافة إلى التأكد من استيعاب معدي الحقائب للمادة التدريبية بمحتوياتها "دليل مدرب، ودليل متدرب، ودليل التطبيقات والأنشطة"، كما تقوم الورشة بتحديد فريق مدربي كل حقيبة في حالة إدراجها في الخطة التدريبية.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الورشتين تهدفان إلى تبادل الأفكار والخبرات لتحديد أهم الدورات التدريبية التى يحتاجها العاملون فى المحافظات لتطوير قدراتهم الشخصية والوظيفية وتحسين أدائهم فى العمل بما ينعكس على زيادة رضا المواطن عن الخدمات المقدمة له ، كما تهدف إلى رفع مستوى التنسيق بين عناصر منظومة التدريب فى المحافظات وفريق العمل بمركز تدريب سقارة والتمكن من استخدام الادوات الفعالة لتحقيق ذلك من خلال التدريب الذى يثرى الفرد بالمعلومات وينمى الاتجاهات ويعدل السلوك.

وأشار اللواء هشام آمنة الى ان ورشتى العمل ستتناولان كافة الموضوعات التى تهتم عناصر منظومة التدريب بالمحليات ويتم خلالهما تنظيم جلسات نقاشية عامة ومحاضرات نظرية وورش عملية لمجموعات مصغرة تشمل اساليب تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية ومراحل إعداد الخطة التدريبية ومنهجيات اعداد الحقائب التدريبية وكيفية التغلب على معوقات تنفيذ التدريب ومعايير إعداد خطة تدريبية وتحديد أولويات التدريب والفئات المستهدفة.

وأضاف وزير التنمية المحلية ، أن الدورات التدريبية التي ينفذها المركز تعتمد على تطبيق الأساليب الحديثة في إدارة الاجتماعات وورش العمل من خلال مناقشات مجموعات العمل المصغرة، وعرض الأفكار ونقدها وتطويرها ، كما يتم تطبيق سياسات تمكين متدربي الدورات في محافظاتهم عن طريق التنسيق مع قيادات المحافظات ، وعقد ورش عمل محلية لهم مع عناصر منظومة العمل المتعلقة بهم في منظومة التدريب وبناء القدرات وترشيح المتميزين منهم لتولي مناصب قيادية بمحافظاتهم، موضحا أنه تم تحديث محتوى كل الحقائب التدريبية التقليدية بما استجد من قوانين وتشريعات وقرارات حكومية ومهام مكلف بها المستهدفين بالتدريب.