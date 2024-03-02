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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضربة موجعة .. سقوط عصابة تصنع العقاقير المخدرة وترويجها بالقاهرة.. شاهد

المتهمان
المتهمان

فى ضربة أمنية حاسمة لمصنعى ومتجرى المواد والأقراص المخدرة ، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى تصنيع العقاقير المخدرة وترويجها .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إثنين من العناصر الإجرامية بإستئجار شقة ومخزنين بدائرة قسمى شرطة (أول – ثالث) مدينة نصر بالقاهرة وإتخاذهما مسرحاً لتصنيع العقاقير المخدرة وترويجها .

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهما وضبط أدوات وآلات التصنيع وكمية كبيرة من العقاقير المخدرة ، وإعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع العقاقير المخدرة والإتجار بها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط تشكيل عصابي سقوط عصابة المواد والأقراص المخدرة مباحث رعاية الأحداث مدينة نصر

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