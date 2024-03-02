ضربة موجعة .. سقوط عصابة تصنع العقاقير المخدرة وترويجها بالقاهرة.. شاهد

فى ضربة أمنية حاسمة لمصنعى ومتجرى المواد والأقراص المخدرة ، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى تصنيع العقاقير المخدرة وترويجها .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إثنين من العناصر الإجرامية بإستئجار شقة ومخزنين بدائرة قسمى شرطة (أول – ثالث) مدينة نصر بالقاهرة وإتخاذهما مسرحاً لتصنيع العقاقير المخدرة وترويجها .

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهما وضبط أدوات وآلات التصنيع وكمية كبيرة من العقاقير المخدرة ، وإعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع العقاقير المخدرة والإتجار بها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.