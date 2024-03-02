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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غرق سفينة شحن بريطانية

هجوم بحري على بعد 15 ميلا غرب ميناء المخا اليمني

توتر كبير في البحر
توتر كبير في البحر الأحمر

تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقريرا عن هجوم على بعد 15 ميلا بحريا غرب مبناء المخا اليمنية، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

وأفادت الأنباء بغرق سفينة شحن بريطانية أصيبت بصاروخ حوثي الشهر الماضي، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز بريطانية.

وتسربت المياه إلى سفينة "روبيمار"، التي ترفع علم بليز، بعد الهجوم الذي تعرضت له في مضيق باب المندب، بالقرب من البحر الأحمر، في 18 فبراير.

واضطر أفراد طاقمها المكون من 24 فردًا إلى ترك السفينة، قبل أن تنقذهم هيئة ميناء جيبوتي.

وتسيطر الحكومة اليمنية على أجزاء من اليمن، بينما يسيطر الحوثيون على أجزاء أخرى، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

 

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