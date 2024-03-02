محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير وتجميل مدخل مدينة بنها

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال تطوير وتجميل ثلاث جزر بمدخل مدينة بنها أعلى الطريق الزراعي بمطلع ومنزل طريق المنصورة، وذلك ضمن خطة رد الشيء لأصله، حيث جاري وضع بلاط الانترلوك بالإضافة إلى وضع شعار المحافظة.

ووجه المحافظ، بالحفاظ على الحديقة وإجراء الصيانة اللازمة لها وري الأشجار بانتظام وذلك في إطار حرص المحافظة على تجميل مداخل العاصمة بنها، بما يتماشى مع أعمال التطوير الجارية، موجها بسرعة التنفيذ والانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.