إصابة مستوطن إسرائيلي في حادث طعن بالضفة الغربية

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن مستوطن إسرائيلي أصيب اليوم في حادث طعن بمدينة الظاهرية بالضفة الغربية.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أعلن مسعفون، عن إصابة إسرائيلي بجروح متوسطة بعد تعرضه للطعن في بلدة الظاهرية بالضفة الغربية.

وأوضحت الصحيفة أن الدافع وراء الهجوم غير واضح.

وقالت خدمة إسعاف نجمة داود الحمراء في بيان إن الرجل البالغ من العمر 57 عاما اقتاده إسرائيلي آخر إلى معبر ميتار بالقرب من الخليل، حيث عالجه المسعفون من عدة طعنات.

وبعد ذلك تم نقله إلى المركز الطبي سوروكا في بئر السبع، حيث تبين ان حالته مستقرة ولكن متوسطة.