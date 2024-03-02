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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسلات رمضان 2024.. برومو جودر يكشف عن أداء مميز لنجوم المسلسل

مسلسل جودر
مسلسل جودر

أطلقت شركة MediaHub - سعدي جوهر، البرومو الرسمي لمسلسل “جودر”، الذي ينافس به الفنان ياسر جلال ضمن السباق الرمضاني 2024، ويشاركه في البطولة نخبة من ألمع النجوم المصريين، حيث من المنتظر أن يكون المسلسل مفاجأة، خاصة للجمهور المصري والعربي، خلال دراما شهر رمضان المقبل.

البرومو الذي طرحته الشركة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، شهد ظهور العديد من النجوم بداية من بطل العمل ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس والفنان الكبير رشوان توفيق وأحمد بدير ومحمود البزاوي واحمد فتحي وتارا عماد وأيتن عامر.

ويكشف البرومو الذي طرحته شركة ميديا هب عن عملية إنتاجية ضخمة من أجل خروج المسلسل بهذا الشكل وعلى نحو غير مسبوق في الأعمال الدرامية التي تم إنتاجها في السنوات الأخيرة في السوق المصري أو العربي، وعلى كافة المستويات من التأليف إلى الخارج إلى أداء الممثلين أظهر البرومو تكاملًا تامًا بين كل تلك العناصر.

وقبل عرض المسلسل يكشف البرومو عن أجواء خاصة تدور بين  الواقع والخيال، والحقيقة والسحر، والتي تدخل بالمشاهد إلى عالم ألف ليلة وليلة، وحكايات شهرزاد التي لا تنتهي وهذه المرة حكاية "جودر المصري وما جرى له من حوادث الأيام وتصاريف الأقدار".

برومو مسلسل جودر

وينتقل البرمومو بين شخصيات المسلسل ويكشف عن أداء خاص من الممثلين من ياسر جلال الذي سينضم لقائمة النجوم الذي جسدوا شخصية شهريار وياسمين رئيس التي دخلت في تحدي الإثبات لاسيما أن نجمات كبار قدموا نفسه الشخصية في أعمال أخرى، وكان لافتا كذلك الظهور المميز للفنان الكبير رشوان توفيق.

ويعيد مسلسل جودر المشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل بشكل خاص جدًا وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

جودر سينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

مسلسل جودر
مسلسل جودر
مسلسل جودر
مسلسل جودر
مسلسل جودر
مسلسل جودر
مسلسل جودر
مسلسل جودر
مسلسل جودر
مسلسل جودر
مسلسل جودر
مسلسل جودر
جودر ياسر جلال الفنان ياسر جلال مسلسل جودر برومو مسلسل جودر

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