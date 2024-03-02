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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

258 طائرة مسيرة.. الجيش الأوكراني: خسائر روسية كبيرة في قطاع تافريا

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت أن القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة في قطاع تافريا.

وأعلن الجيش الأوكراني أنه دمر ثلاثة مستودعات ذخيرة روسية وأربعة أنظمة دفاع جوي، وتحييد أو إسقاط 258 طائرة بدون طيار من أنواع مختلفة في منطقة العمليات لمجموعة قوات تافريا العملياتية والاستراتيجية.

وأضاف الجيش الأوكراني أنه: "في منطقة العمليات لمجموعة القوات التشغيلية والاستراتيجية في تافريا، نفذ الجيش الروسي 22 غارة جوية، وضربة صاروخية واحدة، و53 اشتباكًا قتاليًا، و1157 هجومًا مدفعيًا، وشن 130 غارة انتحارية بطائرات بدون طيار"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأشار الجيش الأوكراني إلى أن القوات الروسية خسرت خلال الـ 24 ساعة الماضية 336 جنديا بين قتيل وجريح، فضلا عن 38 وحدة من الأسلحة والمعدات، منها 4 دبابات و12 عربة قتالية مدرعة و6 أنظمة مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات و4 أنظمة دفاع جوي و10 مركبات و 1 وحدة من المعدات الخاصة، وتم تحييد أو إسقاط حوالي 258 طائرة بدون طيار من مختلف الأنواع.

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