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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عزة مصطفى: حلمي بكر صاحب تاريخ عريق.. وأسرته بتتخانق على دفنه

عزة مصطفى
عزة مصطفى

نعت الإعلامية عزة مصطفى،  الموسيقار حلمي بكر الذي وافته المنية أمس بعد صراع مع المرض.

 

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وقالت عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، “ أوجه العزاء لأسرة حلمي بكر اللي بتتخانق على دفنه”.

 

وأضافت عزة مصطفى :" حلمي بكر اسم كبير وصاحب تاريخ عريق واسم من الأسماء المهمة في تاريخ مصر الموسيقي ".

 

 وأضافت عزة مصطفى :" جثمان الموسيقار حلمي بكر مازال حائرا بسبب خلافات أسرته وزوجاته".

 

وتابعت عزة مصطفى :" خلافات كبيرة في أسرة الموسيقار الراحل حلمي بكر والاتهامات متبادلة ومحدش عارف الحقيقة حتى الآن ".

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