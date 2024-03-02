عزة مصطفى: حلمي بكر صاحب تاريخ عريق.. وأسرته بتتخانق على دفنه

نعت الإعلامية عزة مصطفى، الموسيقار حلمي بكر الذي وافته المنية أمس بعد صراع مع المرض.

وقالت عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، “ أوجه العزاء لأسرة حلمي بكر اللي بتتخانق على دفنه”.

وأضافت عزة مصطفى :" حلمي بكر اسم كبير وصاحب تاريخ عريق واسم من الأسماء المهمة في تاريخ مصر الموسيقي ".

وأضافت عزة مصطفى :" جثمان الموسيقار حلمي بكر مازال حائرا بسبب خلافات أسرته وزوجاته".

وتابعت عزة مصطفى :" خلافات كبيرة في أسرة الموسيقار الراحل حلمي بكر والاتهامات متبادلة ومحدش عارف الحقيقة حتى الآن ".