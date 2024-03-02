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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| احتجاز جثمان حلمي بكر وتدخل النيابة.. تفاصيل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي

أخبار الفن
أخبار الفن

احتجاز جثمان حلمي بكر وتدخل النيابة.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: تفاصيل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

 

أول حكايتنا.. عبد المجيد عبدالله يطرب جمهوره في موسم الرياض

أحيا الفنان عبد المجيد عبدالله، الليلة الأولى من حفلتيه الغنائيتين على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقدم عبد المجيد عبدالله، باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة من بينها: (انتحل شخصيتك، أول حكايتنا، يا عديم الشوق، صدقين)، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

 

وسع وسع.. أحمد سعد يشعل حفلا غنائيا في جدة

أحيا الفنان أحمد سعد حفلا غنائيا ساهرا مساء أمس الجمعة 1 مارس، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة الفنانة روبي.

وقدم أحمد سعد، خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، ومنها أغنية وسع وسع وأغنية اختياراتي.

 

الجثمان وقف في الكمين والنيابة تتدخل.. تفاصيل أزمة دفن حلمي بكر

حالة كبيرة من الجدل أثيرت بعد رحيل الموسيقار حلمي بكر، ليلة أمس الجمعة 1 مارس، في إحدى المستشفيات بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

وكشف الفنان خالد بيومي -نقيب المهن الموسيقيين بالشرقية وأمين الصندوق بالنقابة العامة- تفاصيل أزمة نقل جثمان الموسيقار حلمي بكر، من محافظة الشرقية إلى القاهرة منذ ليلة أمس وحتى صباح اليوم.

 

بعد احتجاز جثمان حلمي بكر في الكمين.. تصريح ناري من مصطفى كامل

خرج الفنان مصطفى كامل عن صمته وعلق على أزمة دفن جثمان الموسيقار حلمي بكر، التي بدأت منذ وفاته ليلة أمس، الجمعة 1 مارس، وحتى صباح اليوم، السبت.

 

أغنيات الزمن الجميل بتوقيع تركي آل شيخ مع مي فاروق وهاني فرحات

يقدم الموسيقار هاني فرحات تجربة فنية جديدة علي عالمنا العربي يعمل عليها خلال الفترة الماضية خلال حفل مي فاروق & djs الذي يقام بالرياض علي مسرح ابو بكر سالم 7 مارس.

 

معركة مع زوجة المرحوم .. مرتضى منصور يعلق على أزمة دفن حلمي بكر

حالة كبيرة من الجدل أثيرت بعد رحيل الموسيقار حلمي بكر، ليلة أمس، الجمعة 1 مارس، في أحد المستشفيات بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

كتب المستشار مرتضى منصور، منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علق من خلاله على أزمة دفن جثمان الموسيقار حلمي بكر.

 

طرح التذاكر للجمهور .. تفاصيل حفل نجوى كرم في دبي

أعلنت "شمس الأغنية العربية" الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن موعد حفلها المقبل في دبي بالإمارات، والتي تتعاون به مع "مومينت افانتس"، والذي سيكون في يوم 3 مايو/أيار 2024 على مسرح كوكاكولا أرينا – دبي، حيث قالت في الفيديو المشوّق عبر منصاتها المختلفة والرسمية بالتواصل الإجتماعي و بلهجتها اللبنانية: "أوقات بحس حالي طايرة،، هيصة الجمهور بتوديني لمطرح ما انا بدي أوصل،، بلحظة بنسى حالي، وبلحظة بتعرف على وجودي"، لتختتم حديثها في الفيديو قائلة "في 3 شهر 5 المقبل 2024 رح طير بهالصوت على مسرح كوكاكولا أرينا – دبي مع مومينت افانتس".

 

مسلسلات رمضان 2024.. برومو جودر يكشف عن أداء مميز لنجوم المسلسل

أطلقت شركة MediaHub - سعدي جوهر، البرومو الرسمي لمسلسل “جودر”، الذي ينافس به الفنان ياسر جلال ضمن السباق الرمضاني 2024، ويشاركه في البطولة نخبة من ألمع النجوم المصريين، حيث من المنتظر أن يكون المسلسل مفاجأة، خاصة للجمهور المصري والعربي، خلال دراما شهر رمضان المقبل.

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