فضيحة.. لافروف يعلق على التسجيل الصوتي لضباط الجيش الألماني بشأن مهاجمة جسر القرم

وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، التسجيل الصوتي لمحادثة ضباط الجيش الألماني حول خطط لمهاجمة جسر القرم باستخدام صواريخ "توروس" بأنه فضيحة صارخة.

وحسب “روسيا اليوم”، قال لافروف في مؤتمر صحفي عقب انتهاء منتدى أنطاليا الدبلوماسي: "لقد شهدنا مؤخرا حقائق كشفت الخلافات بين المستشار الألماني أولاف شولتس والقوات المسلحة الألمانية حول بعض الخطط الماكرة للجيش الألماني والتي أصبحت واضحة بعد نشر هذا التسجيل الصوتي. إن هذه لفضيحة صارخة".

وأضاف أن هذه الفضيحة العسكرية، من حيث خطورتها، تشبه الاعتراف السابق من جانب القادة الأوروبيين بأن أحداً لن ينفذ اتفاقيات مينسك.

وكانت "روسيا اليوم"، نشرت تسجيلا صوتيا، يناقش فيه ضباط رفيعو المستوى في الجيش الألماني هجمات على جسر القرم.

وجاء التسجيل في نفس اليوم الذي قال فيه المستشار الألماني أولاف شولتس إن (الناتو) لا ولن يشارك في الصراع الأوكراني.

من جانبه، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أن برلين تفتح تحقيقًا في تسريب عسكري "خطير للغاية".

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال شولتس، اليوم السبت، إن ألمانيا تجري تحقيقا كاملًا في التسريب الواضح لتسجيل لضباط بالجيش وهم يناقشون تفاصيل سرية عن حرب أوكرانيا.

وأضاف أثناء زيارة لروما: "ما يتم الإبلاغ عنه أمر خطير للغاية، ولهذا السبب يتم التحقيق فيه الآن بعناية شديدة ومكثفة للغاية وبسرعة كبيرة".