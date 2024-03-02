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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصطفى كامل: ما حدث لجثمان الراحل حلمي بكر مهزلة بكل المقاييس ..فيديو

حلمي بكر ومصطفى كامل
حلمي بكر ومصطفى كامل

تحدث الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، عن وفاة الموسيقار الكبير حلمي بكر، قائلا: "أنا شربت جبال الصبر في هذه القصة، لأن الراحل كان عشرة عمري وأخويا الكبير ووالدي".

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وأضاف الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الراحل حلمي بكر كان آخر من تبقى لنا"، لافتا: "حلمي بكر كان قيمة عظيمة وغيورا على الفن".

 

وأشار الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين،: "حاولت الدفاع قدر المستطاع عن ما رآه الراحل، وبدفع ثمن وقفتي معاه حتى الآن وهناك بلاغات كاذبة ضدي.

 

وتابع الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين،: "ما حدث لجثمان الراحل حلمي بكر مهزلة بكل المقاييس".

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