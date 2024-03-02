وصل لـ 43 جنيها.. أحمد موسى: انهيار في السوق السوداء للدولار ..فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، إن هناك انهيار في السوق السوداء وانخفاض في سعر الدولار بالسوق الموازي خلال الأيام الماضية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" 10 مليار دولار دخلت البنك المركزي المصري كدفعة من أموال صفقة رأس الحكمة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" هناك انخفاض في أسعار الذهب وعيار 21 وصل لـ 2750 جنيها للجرام ".

واكمل الإعلامي أحمد موسى :" الدولار في السوق السوداء وصل لـ 43 جنيها وهذا انخفاض كبير في سعره بالسوق الموازي ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" المضاربات في السوق السوداء أدت إلى وصول الدولار إلى أرقام غير مسبوقة في السوق وهي أرقام ليست حقيقية".