إحالة المتهمين بإنهاء حياة شخص بالقليوبية لفضيلة المفتى

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة السابعة، بإحالة أوراق شقيقين و2 آخرين لمفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامهم لإتهامهم بقتل شخص، بدائرة قسم الخصوص .

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٣٩٢٢ لسنة ٢٠٢٢ جنايات قسم الخصوص والمقيدة برقم ٢٤١٤ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، بإتهام كلا من: "أحمد م إ"٢٠ سنة - مقيم مصنع الصابون الخانكة القليوبية، و" محمود م إ" ٢٠ سنة - مقيم مصنع الصابون الخانكة، القليوبية وله محل إقامة اخر العزبة البيضاء المرج القاهرة، و "حسن ر ع" وشهرته حسن السني، و "أسامة ص إ" وشهرته أسامة الحرز، لأنهم في يوم ١٢/ ٩ / ٢٠٢٢ بدائرة قسم شرطة الخصوص قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد المجنى عليه "كريم بيومي إبراهيم" بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله.

تابع أمر الإحالة أنهم ظفروا به حتى باغتوه بعدة طعنات بالأسلحة البيضاء أستقرت بجيده وأطلقوا عيار ناري من السلاح المار بيانه لإرهابه وشل مقاومته قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.