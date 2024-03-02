موعد سفر بعثة الزمالك إلى السعودية لخوض نهائي كأس مصر

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القاهرة صباح يوم الاثنين المقبل متجهة إلى المملكة العربية السعودية، استعداداً لخوض مباراة نهائي الكأس أمام الأهلي المقرر لها يوم 8 مارس الجاري على ستاد الأول بارك في الرياض.

وأخطر الجهاز الفني اللاعبين بالسفر إلى السعودية صباح يوم الاثنين عقب الانتهاء من خوض مباراة سوار الغيني المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سوار الغيني المقرر لها غداً الأحد، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 13 نقاط من 4 انتصارات وتعادل، وحسم تأهله لدور الثمانية للبطولة.