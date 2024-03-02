أزمة على الأبواب بين حسام حسن وليفربول بسبب صلاح.. تفاصيل

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن قائمة اللاعبين المحترفين، المقرر انضمامهم لمعسكر الفراعنة المقبل، في الفترة من 18 إلى 26 مارس الجاري.

وكتب الإعلامي اسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك "حسام حسن يتجاهل خطاب ليفربول ويعلن ضم محمد صلاح لمعسكر مارس مع تريزيجيه وحجازي وحمدي ومرموش ومصطفى وشريف".

وضمت قائمة اللاعبين المحترفين 7 لاعبين هم:

محمد صلاح

أحمد حجازي

محمود حسن تريزيجيه

حمدي فتحي

مصطفى محمد

عمر مرموش

محمد شريف

استبعاد النني وكوكا

واستبعد حسام حسن الثنائي محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، وأحمد حسن كوكا لاعب بينديك سبور التركي، من معسكر منتخب مصر المقبل، الذي يشهد الظهور الأول للمدير الفني الجديد حسام حسن.

في المقابل، شهدت قائمة المحترفين عودة محمد شريف مهاجم نادي الخليج السعودي، الذي غاب عن صفوف منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بكوت ديفوار.

ويخوض منتخب مصر ودية أمام منتخب نيوزيلندا يوم ٢٢ مارس بالإمارات على أن يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة تونس وكرواتيا.