فضيحة استغلال السلطة تطيح بأول وزير من حكومة تاكاييتشي في اليابان

استقال وزير الزراعة الياباني كازو يانا، اليوم الأربعاء، بعد تعرضه لانتقادات حادة بسبب تصريحات أدلى بها بشأن خفض تمويل الطرق للبلديات التي لم تدعمه، ليصبح أول وزير يستقيل من حكومة ساناي تاكاييتشي.

استقالة وزير الزراعة الياباني

وكانت تاكاييتشي قد عينت يانا في منصبه خلال تعديل وزاري أجرته الشهر الماضي، لكنها وجهت إليه انتقادات علنية داخل البرلمان بسبب تصريحاته المتعلقة بتمويل الطرق، التي كشفت عنها وسائل إعلام محلية للمرة الأولى في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال رئيس الوزراء إن يانا قدم استقالته لتجنب التسبب في مزيد من المشكلات خلال المداولات البرلمانية، ولعدم صرف الانتباه عن الإشراف على سياسات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك.

وأضافت تاكاييتشي للصحفيين:أنا من اتخذ قرار تعيينه، وتقع على عاتقي، بصفتي رئيسة الوزراء، مسؤولية تعيينه في هذا المنصب.