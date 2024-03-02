عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

النظام العلاجى الكامل لـ التهاب المثانة

أدوية التهاب المثانة
أدوية التهاب المثانة

التهاب المثانة عبارة عن عدوى تصيب المسالك البولية وتسبب آلاما شديدة وعادة ما يكون ناتجًا عن بكتيريا تدخل المثانة.

وتشمل أعراض التهاب المثانة الشعور بالألم أو الحرقة عند التبول، والحاجة المتكررة للتبول، والشعور بعدم الراحة في أسفل البطن.

أرخص من القهوة.. بذور لها نفس شكل وطعم البن وفوائد موجودة في الأدوية

قبل الشراء علامات تكشف البصل الفاسد |يسبب الأمراض

احترس حركة واحدة تجعل البطاطس فاسدة |نفعلها فى المنزل

بعد ارتفاع أسعار البن.. كيف تتعافى من إدمان الكافيين

للوقاية من حادثة حبيبة الشماع.. 7 أشياء مهمة لابد فعلها قبل ركوب التاكسي

نوع خضار ب 4 جنيهات بس .. يقلل الوزن ويمنع السرطان

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك يعتمد علاج التهاب المثانة على نوع العدوى وشدتها وفي معظم الحالات، يمكن علاج التهاب المثانة بسهولة باستخدام المضادات الحيوية.

أنواع المضادات الحيوية:

المضادات الحيوية الفموية: هي الأكثر شيوعًا لعلاج التهاب المثانة.

تشمل بعض الأمثلة على المضادات الحيوية الفموية تريميثوبريم / سلفاميثوكسازول (باكتريم) وسيبروفلوكساسين (سيبرو) وأموكسيسيلين / حمض الكلافولانيك (أوجمنتين).

المضادات الحيوية الوريدية: قد تكون ضرورية في حالات التهاب المثانة الشديدة أو المعقدة.

نصائح منزلية لعلاج المثانة

شرب الكثير من السوائل: يساعد ذلك على طرد البكتيريا من المسالك البولية.
تناول مسكنات الألم: مثل الإيبوبروفين أو الأسيتامينوفين، لتخفيف الألم.
تجنب المشروبات المهيجة: مثل الكافيين والكحول، التي يمكن أن تزيد من أعراض التهاب المثانة.
التبول بشكل متكرر: كل ساعتين إلى ثلاث ساعات، للمساعدة في منع تراكم البكتيريا في المثانة.
إفراغ المثانة تمامًا: بعد التبول، لتقليل كمية البكتيريا المتبقية في المثانة.

المثانة أعراض التهاب المثانة المسالك البولية المضادات الحيوية دم في البول فتحة الشرج علاج التهاب المثانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 كيلو سكر لكل بطاقة| بشرى سارة من التموين للمواطنين قبل رمضان.. تحرك برلماني عاجل

أحمد موسى يبكي على الهواء.. ماذا حدث؟

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

قرار عاجل من النيابة في واقعة طالبة العريش ( نيرة )

بعد مشاكل دفنه.. تعرف على مصير جثمان الموسيقار حلمي بكر

تحوّل مفاجئ|رياح وأمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

مفاجأة حكومية سارة عن تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان.. تفاصيل

شوبير يكشف عن منافس الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

مش حاجة واحدة.. اكتشف أنواع عمليات دوالى الخصية

كيف تحمى نفسك من التهابات المثانة؟

أطعمة تعالج التهاب الركبة والمفاصل.. وأخرى تزيدها ألما

طرق علاج الإمساك وأهم أسبابه

بعد وفاة حلمى بكر ..علامات مبكرة تظهر على كبار السن تستوجب العلاج

وفر تمن الزيت .. طريقة عمل البفتيك الكداب من غير قَلْي

بيزيد الأيام دى .. اكتشف الروشتة الكاملة لـ علاج الضغط المنخفض

لو تعرضت للحزن والعصبية.. طرق الوقاية من القلب المكسور

ترشيحاتنا

مش بفهم في كرة القدم.. «الحبتور»: طلعت عليا شائعة إني اشتريت الزمالك|فيديو

اعتقال 8 أشخاص في اقتحام مصنع للمواد الكيميائية في فرنسا

بداخلها قلم بـ150 ألف ريال|عمرو أديب يعرض سيارة وحيدة من نوعها بالعالم.. شاهد

حماس: نضمن هدنة حقيقية قبل رمضان حال نجاح الضغوط الأمريكية على نتنياهو

ذكرى وفاته|الشاعر «ديفيد هربرت».. هرب مع زوجة أستاذه ومُنعت أشهر رواياته من النشر

مشروب شائع يسبب حصوات الكلى والسرطان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النظام العلاجى الكامل لـ التهاب المثانة

مش حاجة واحدة.. اكتشف أنواع عمليات دوالى الخصية

واقف على رجلي.. نجل الفنان محمد ثروت يؤدي مناسك العمرة بعد الشفاء

كيف تحمى نفسك من التهابات المثانة؟

فيديو

المصرية ميساء خليفة.. الشعب المغربي يطالب بمنحها الجنسية.. ما السبب؟|فيديوجراف

رداما رمضان 2024| طرح البرومو الرسمي لمسلسل الحشاشين

محدش يدفنه.. نجل حلمي بكر يستعين بمرتضى منصور.. ونقيب الموسيقيين: هجيب حقه

إعلان تسعير 7 سلع أساسية.. الحكومة تلزم التجار بهذا القرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ