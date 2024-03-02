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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حماس: نضمن هدنة حقيقية قبل رمضان حال نجاح الضغوط الأمريكية على نتنياهو

صدى البلد

أكد طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" أن نتنياهو يعتقد ان أي اتفاق لوقف إطلاق النار، يفتح الباب على مصراعيه على الصراعات الداخلية لديه، وبالتالي محاكمته ومحاسبته على ما ارتكبته الحكومة المتطرفة.

وأردف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على سي بي سي أن استمرار إطلاق النار هو ما يوفر له الغطاء الامريكي، واستمراره في الحكم، ومع توقف هذا الأمر تنهي أحلامه في تحقيق أي انتصار .

وأوضح أنه إذا نجحت الضغوط الأمريكية على حكومة نتنياهو سنكون أمام هدنة حقيقية قبل حلول شهر رمضان، لافتا النظر إلى ان مؤشر مسار الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية لا يُبشر بخير للرئيس بايدن.

اتفاق الهدنة


وأكد أن  أي اتفاق للتهدئة مع الكيان الصهيوني لن يكون على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه، وحريصون على الوصول إلى اتفاق للتخفيف عن أهلنا

وأكمل متحدث حركة حماس :" حريصون على الشراكة الفلسطينية والتوافق على أن تكون قائمة على الديمقراطية والشفافية".

واختتم أن  الاتفاق يجب أن يضمن وقف إطلاق النار، وانسحاب إسرائيل من كافة مناطق غزة، وضمان وصول المساعدات وإنهاء الحصر، فهذه القضايا الثلاث هي المفاتيح الرئيسي لأي اتفاق .

اتفاق الهدنة إطلاق النار الإعلامية قصواء الخلالي الانتخابات الرئاسية الحكومة المتطرفة الصراعات الداخلية الكيان الصهيونى حكومة نتنياهو

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حماس: نضمن هدنة حقيقية قبل رمضان حال نجاح الضغوط الأمريكية على نتنياهو

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