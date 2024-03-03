اليوم.. انطلاق قافلة تنموية شاملة لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى

ينظم تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أولى القوافل التنموية الشاملة لحى الدويقة الجديدة منشأة ناصر، من تنظيم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، مع تمثيل من جامعات التحالف: القاهرة، حلوان، الأزهر وبنها، وذلك اليوم الأحد الموافق ٣ مارس ٢٠٢٤ من ٩ صباحا وحتى ٣ مساء بالمركز الطبي.



يأتي ذلك في إطار جهود تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووفقا لمخطط إطلاق عدد من القوافل التنموية الشاملة التى تتضافر بها جهود جامعات التحالف لمختلف المناطق الأكثر احتياجاً على مدار خمسة أيام خلال شهر مارس ٢٠٢٤.

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، أ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د. اميرة يوسف عميدة كلية البنات أ.د. هبة عادل وكيل كلية البنات، تنسيق وإشراف أ.د. جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اللواء حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يشارك في تقديم خدمات القافلة عدد من كليات جامعة عين شمس تشمل: الطب، طب الأسنان، التمريض، الصيدلة، البنات والآثار، مع تمثيل من جامعات القاهرة، حلوان، الأزهر وبنها.

وتستضيف جامعة عين شمس بطولة الكاراتيه ضمن ألعاب دورة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي ال51 ،في الفترة من 4_6 مارس، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين ،رئيس جامعة عين شمس.

تقام فعاليات البطولة بالصالة المغطاة بإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب ، بمشاركة أكثر من 1000 طالب وطالبة يمثلوا 37 جامعه حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية ، وذلك تحت الإشراف الإداري للأستاذ إبراهيم سعيد حمزة ، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم و الطلاب وإشراف تنفيذي ا. طارق أحمد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.