تفضلوا في الصالون.. سيارة تسع 10 أفراد في موسم الرياض| فيديو

عرض عادل الرجب الرئيس التنفيذي ل seven concours ، سيارة تشبه القصر المتحرك وهي تسع 10 أفراد .

وعلق عادل الرجب ، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب من داخل موسم الرياض: "قصر متحرك وفيها مسجل وتكييف وثلاجة ومظلة للأمطار، وهي محببة في الاحتفالات".

وعلق عمرو أديب: "اتفضلوا في الصالون العربية مريحة.. العربيات التانية الواحد مبيعرفش يمد رجله.

وقام عمرو أديب بجولة خاصة من داخل موسم الرياض من معرض السيارات seven concours والتقي بمدير عام المعرض.

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