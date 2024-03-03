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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نجل حلمي بكر: والدي تعرض للإهمال وهجيب حقه

صدى البلد

رحل الموسيقار حلمي بكر عن عالمنا أول أمس الجمعة داخل أحد مستشفيات الشرقية في كفر صق ، ولكن حتى الآن لم يتم دفن جثمانه نتيجة نشوب خلافات بين أسرته وأرملته. 

 

وكان من المفترض أن يُشيع جثمان حلمي بكر إلى مثواه الأخير السبت، إلا أن أسرته قررت تأجيل الجنازة إلى الغد حتى يصل نجله الوحيد هشام، قادمًا من أمريكا بعدما تعثر قدومه خلال الساعات الماضية.


وصل هشام نجل الموسيقار حلمي بكر إلي المستشفي حيث يرقد جثمان والده الراحل قبل تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة.

وقال هشام  نجل حلمي بكر في تصريحات صحفية: "والدي كان ممنوع إنه يكلم عائلته وصحابه وكان ممنوع ياخد الرعاية الطبية المناسبة  لحالته الصحية.. وأرملته سماح القرشي كانت مسيطرة عليه وودته الشرقية بدل ما يكون قاعد في بيته على الأقل أو في المستشفى.

 

واستطرد: سماح القرشي نقلت والدي من منزله في المهندسين إلى محافظة الشرقية، والطبيب المعالج له بالمستشفى في كفر صقر أفاد بإصابته بتسمم ومشاكل في الكلى وهبوط حاد في الضغط، بالإضافة إلى جفاف حاد وأنيميا حادة، الحاجات دي كلها تدل على الإهمال وإن والدي  لم يحصل    على رعاية كاملة، وكانت ارملته سماح القرشي عايزة تدفنه في كفر صقر ولكن رفض هو وأسرته لانه يجب أن يتم دفنه في مقابر العائلة.

 

وتابع هشام نجل حلمي بكر: أنا مجتش عشان والدي توفى أنا جالي خبر وفاته وأنا جاي امبارح في المطار.. وأنا هاجرت برا مصر وأنا عندي 15 سنة ودلوقتي أنا عندي 49 سنة يعني عشت حياتي كلها برا مصر وعلاقتي بأبويا كانت عادية جدًا وكنت باجي مصر كل سنتين أو 3 سنين وكنت بشوف أبويا في الوقت ده.


وأضاف: وصية والدتي لي كانت أني أخلي بالي من اختي لذلك أحرص على التواصل معها بشكل دائم، على الرغم من انه لم يراها في حياته من قبل.

وأردف: عمري ما شوفت أختي في حياتي بس كانت بتبعتلي رسايل وأنا كنت برد عليها وبنهزر مع بعض.. وأبويا وصاني وقالي خلي بالك من علاقتك مع أختك.

 

واختتم نجل حلمي بكر: أنا هجيب حق أبويا وانهاردة  هقعد مع المستشار مرتضى منصور وهنتكلم عن الخطوات اللي جاية وهيبقى فيه محضر.. لأني على الأقل شايف إن فيه إهمال اتعرض له أبويا.. وهقعد مع العائلة عشان أنسق ميعاد الجنازة والعزاء.

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