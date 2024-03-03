عيد ميلاد محمد صبحي.. أهم المحطات في حياته الفنية

تحل اليوم ذكري ميلاد النجم محمد صبحي، الذي ولد في 3 مارس عام 1948، ويعد أبرز نجوم الساحة الفنية، أضاف لشخصيته طابعا مميزاً، قدم العديد من الأعمال المسرحية، والسينمائية، والتليفزيونية، التي ستظل شاهدة على مسيرته الفنية الإبداعية.

نشأته وبدايته

ولد محمد صبحي في 3 مارس عام 1948 بالقاهرة، عشق الفن منذ نعومة أظافرة فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، وتخرج منه عام 1970 بتقدير امتياز، فتم تعيينه معيد بالمعهد، ولكنه ترك التدريس لتحقيق حلمه الذي رواده منذ الصغر، ليخرج إلي الساحة الفنية، وبدأ كمبارس في أدوار صغيرة من خلال خشبة المسرح.



بدأ محمد صبحي مشوارة الفني في عام 1968، وهو طالب بالفرقة الثانية بالمعهد كـ كمبارس في بعض المسرحيات، وفي عام 1980، افتتح استوديو الممثل مع صديقه وخريج دفعته الكاتب المسرحي لينين الرملى، ومن هنا بدأ محمد صبحي يلفت إليه الانتباه، فقد نجح الثنائي في تقديم مجموعة من أجمل وأنجح المسرحيات في عالم الفن.

قدم محمد صبحي العديد من المسرحيات، والمسلسلات، والأفلام، التي ما زالت شاهده علي مسيرته الإبداعية في عالم الفن، ومن أبرز تلك الأعمال:

مسرحية وجهة نظر، مسرحية تخاريف، مسرحية علي بيه مظهر، مسرحية انتهي الدرس ياغبي، مسرحية هاملت، مسرحية الجوكر، مسرحية طبيب رغم انفه، مسرحية كومبارس الموسم، مسرحية بالعربي الفصيح، مسرحية خيبتنا.

كما قدم العديد من المسلسلات التى لاقت إعجابا وقبولا كبير، منها:

فارس بلا جواد، يوميات عائلة ونيس، سنبل بعد المليون، رجل غني فقير جدا، ملح الأرض، شملول، كيف تخسر مليوم جنيه، رحلة المليون، انا وهؤلاء، عايش في الغيبوبة.