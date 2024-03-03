عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عيد ميلاد محمد صبحي.. أهم المحطات في حياته الفنية

محمد صبحي
محمد صبحي

تحل اليوم ذكري ميلاد النجم محمد صبحي، الذي ولد في 3 مارس عام 1948، ويعد أبرز نجوم الساحة الفنية، أضاف لشخصيته طابعا مميزاً، قدم العديد من الأعمال المسرحية، والسينمائية، والتليفزيونية، التي ستظل شاهدة على مسيرته الفنية الإبداعية.

نشأته وبدايته

ولد محمد صبحي في 3 مارس عام 1948 بالقاهرة، عشق الفن منذ نعومة أظافرة فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، وتخرج منه عام 1970 بتقدير امتياز، فتم تعيينه معيد بالمعهد، ولكنه ترك التدريس لتحقيق حلمه الذي رواده منذ الصغر، ليخرج إلي الساحة الفنية، وبدأ كمبارس في أدوار صغيرة من خلال خشبة المسرح.


بدأ محمد صبحي مشوارة الفني في عام 1968، وهو طالب بالفرقة الثانية بالمعهد كـ كمبارس في بعض المسرحيات، وفي عام 1980، افتتح استوديو الممثل مع صديقه وخريج دفعته الكاتب المسرحي لينين الرملى، ومن هنا بدأ محمد صبحي يلفت إليه الانتباه، فقد نجح الثنائي في تقديم مجموعة من أجمل وأنجح المسرحيات في عالم الفن.

قدم محمد صبحي العديد من المسرحيات، والمسلسلات، والأفلام، التي ما زالت شاهده علي مسيرته الإبداعية في عالم الفن، ومن أبرز تلك الأعمال:

مسرحية وجهة نظر، مسرحية تخاريف، مسرحية علي بيه مظهر، مسرحية انتهي الدرس ياغبي، مسرحية هاملت، مسرحية الجوكر، مسرحية طبيب رغم انفه، مسرحية كومبارس الموسم، مسرحية بالعربي الفصيح، مسرحية خيبتنا.

كما قدم العديد من المسلسلات التى لاقت إعجابا وقبولا كبير، منها:

فارس بلا جواد، يوميات عائلة ونيس، سنبل بعد المليون، رجل غني فقير جدا، ملح الأرض، شملول، كيف تخسر مليوم جنيه، رحلة المليون، انا وهؤلاء، عايش في الغيبوبة.

محمد صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 كيلو سكر لكل بطاقة| بشرى سارة من التموين للمواطنين قبل رمضان.. تحرك برلماني عاجل

أحمد موسى يبكي على الهواء.. ماذا حدث؟

هبوط عنيف| تفاصيل أكبر ضربة للسوق السوداء.. ومفاجأة في سعر الدولار الآن

تجاوز التوقعات.. هبوط قوي بأسعار الذهب في مصر الآن

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

بعد مشاكل دفنه.. تعرف على مصير جثمان الموسيقار حلمي بكر

قرار عاجل من النيابة في واقعة طالبة العريش ( نيرة )

فرق متوسطة| تعرف على منافس الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

وصول نجل حلمي بكر لمطار القاهرة تمهيدا لدفن والده

اليوم .. فركش تصوير مسلسل الحشاشين لـ كريم عبد العزيز

الدورة الثالثة.. اللجنة الذهبية لجوائز النقاد للدراما العربية ADCA تبدأ مرحلة التصويت

«19 ب» له نصيب الأسد.. ختام الدورة 72 لمهرجان المركز الكاثوليكي

أخبار الفن| بكاء ناهد السباعي في ختام حفل «الكاثوليكي» لهذا السبب.. وفاة الموسيقار حلمي بكر

موعد ومكان عزاء حلمي بكر

العراقى يفتتح "مسرح الجنوب" بقنا

بكاء ناهد السباعي في ختام الكاثوليكي.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

إبراهيم صلاح: جوميز يتعرف على اللاعبين.. والزمالك سيفوز بالكونفيدرالية

مجلس الأمن يعرب بالإجماع عن قلقه العميق بشأن مجـ.زرة المساعدات في غزة

مصرية تحلق شعرها بالكامل تضامنا مع نساء غزة.. فيديو

مفأجاة سارة لجماهير الزمالك بشأن ثلاثي الفريق

تعرف على موعد ومكان عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر

حكم إعادة الفريضة لتحصيل ثواب الجماعة.. دار الإفتاء ترد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من وحى مسلسلات رمضان 2024...علامات تظهر على الطفل عند تعرضه للإساءة

من وحي مسلسل بدون سابق إنذار.. هل يمكن الشفاء من سرطان الدم؟

امرأة تعثر على كنز أثري تحت فناء منزلها.. ماذا وجدت؟

ذكرى وفاته|الشاعر «ديفيد هربرت».. هرب مع زوجة أستاذه ومُنعت أشهر رواياته من النشر

فيديو

المصرية ميساء خليفة.. الشعب المغربي يطالب بمنحها الجنسية.. ما السبب؟|فيديوجراف

رداما رمضان 2024| طرح البرومو الرسمي لمسلسل الحشاشين

محدش يدفنه.. نجل حلمي بكر يستعين بمرتضى منصور.. ونقيب الموسيقيين: هجيب حقه

إعلان تسعير 7 سلع أساسية.. الحكومة تلزم التجار بهذا القرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ