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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد أزمته مع نتنياهو.. تعليمات بعدم تسهيل رحلة جانتس إلى أمريكا

جانتس ونتنياهو
جانتس ونتنياهو

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجه السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعدم مشاركة ممثليها في اجتماعات عضو الحرب بيني جانتس خلال زيارته للولايات المتحدة.

وتلقت السفارة الإسرائيلية في واشنطن تعليمات بعدم تسهيل رحلة جانتس إلى الولايات المتحدة لعدم حصوله على إذن من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حسبما ذكرت هيئة البث العامة “كان”.

بالإضافة إلى ذلك، لن يشارك السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوج في الزيارة، بحسب التقرير.

وبحسب ما ورد، شعر نتنياهو بالغضب من قرار جانتس بالسفر لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الأمريكيين دون موافقته.

وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو “أوضح للوزير جانتس أن إسرائيل لديها رئيس وزراء واحد فقط”، حسبما ذكر موقع "واي نت".

وأضاف المصدر أن الرحلة تم تنظيمها بشكل مخالف للأنظمة الحكومية التي تتطلب “من كل وزير الحصول على موافقة مسبقة على السفر مع رئيس الوزراء، بما في ذلك الموافقة على خطة السفر”.

وكان عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس أعلن في وقت سابق، أنه أبلغ نتنياهو بنيته السفر إلى الولايات المتحدة، وذلك تعليقا على تقارير أشارت إلى خلاف بين الاثنين بشأن الرحلة المثيرة للجدل.

وأوضح أنه "أبلغ رئيس الوزراء شخصيًا بمبادرة منه يوم الجمعة، بنيته السفر من أجل تنسيق الرسائل التي سيتم نقلها في الاجتماعات".

فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن زيارة جانتس إلى واشنطن لعقد سلسلة من الاجتماعات هناك، لم تُجدول بالتنسيق مع نتنياهو، الذي اعتبرها تجاوزا لمنصبه.

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