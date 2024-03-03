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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استهداف موقعا لجيش الاحتلال في الجليل الغربي المحتل بصاروخ بركان

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، باستهداف موقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جل العلام بالجليل الغربي المحتل بصاروخ بركان.

وفي وقت سابق، أعلن  جيش الاحتلال، إطلاق حزب الله اللبناني صاروخا على قاعدة عسكرية إسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة.

وأفادت القناة الإسرائيلية الـ12، بأن "حزب الله" أطلق صاروخا من لبنان باتجاه قاعدة عسكرية في هضبة الجولان السورية المحتلة، دون تفعيل صافرات الإنذار.


ونقلت القناة على موقعها الإلكتروني عن الجيش الإسرائيلي مهاجمته لمصادر إطلاق النار في الجنوب اللبناني.


وفي سياق متصل، أفاد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبد الله بوحبيب، يوم السبت، في تصريحات لـ وكالة"سبوتنيك" الروسية على هامش منتدى "أنطاليا الدبلوماسي"، بأن توقف الدول الغربية عن تزويد إسرائيل بالسلاح والذخيرة يوقف الحرب، كاشفًا عن استعداد بلاده للتفاوض غير المباشر مع إسرائيل.

وسائل إعلام إسرائيلية موقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي جل العلام لجليل الغربي المحتل صاروخ بركان حزب الله قاعدة عسكرية إسرائيلية

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