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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يفتتح مدرسة «منشأة جنزور» الإعدادية بتكلفة 5 ملايين جنيه

صدى البلد

افتتح محافظ الغربية طارق رحمي ، صباح اليوم /الأحد/ ، مدرسة منشأة جنزور الاعدادية بمركز طنطا بتكلفة إجمالية وصلت 5,13 مليون جنيه.


وعقب الافتتاح وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة بمشاركة بعض أطفال القرية والأهالي، تفقد المحافظ ويرافقه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ، والمهندس محمد سلامة مدير هيئة الأبنية التعليمية بالغربية ، والدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا، أقسام المدرسة والفصول الدراسية، مشيدا بالتجهيزات التي تمت داخل المدرسة.


واستمع المحافظ، إلى شرح من مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالغربية لمراحل العمل التي تمت وتجهيز المدرسة بأحدث الأثاث والأجهزة، لافتا إلى أن مدرسة منشأة جنزور الاعدادية تتكون من 9 فصول دراسية ، ومكتبة ، معمل مطور ومجالات ،غرفة تحضير ، غرفة كمبيوتر ، غرف للإدارة وللمدرسين. 


وأكد المحافظ أن افتتاح المدرسة اليوم يأتي ضمن خطة الدولة لتوفير البيئة التعليمية المناسبة لأبنائنا الطلاب، والمساهمة في تخريج أجيال قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي، بالإضافة إلى تخفيض الكثافة الطلابية بقرى مركز طنطا، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء مدارس جديدة هو وصول الخدمة التعليمية لكافة الطلاب في المدن والقرى وتقليل كثافة الفصول، وتقديم خدمة تعليمية متميزة لبناء جيل جديد مسلح بسلاح العلم والمعرفة.
 

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